16 ноября, 10:54

ФСЭГ зафиксировал увеличение потребления газа странами Европы на 5%

Оно достигло 23,6 млрд куб. м

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Потребление газа странами Евросоюза (ЕС) в октябре 2023 года выросло на 5,1% в годовом выражении, до 23,6 млрд куб. м на фоне оживления в промышленном секторе и производстве электроэнергии. При этом трубопроводный импорт газа в ЕС упал на 21% в прошлом месяце, а потребление газа Китаем в сентябре выросло на 5%, говорится в отчете Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ).

В целом общее потребление газа в ЕС в январе - октябре сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 264 млрд куб. м.

"В октябре 2023 года потребление газа в Европейском союзе вернулось к восходящему тренду после снижения в предыдущем месяце. Потребление увеличилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 23,6 млрд куб. м. Этот рост был обусловлен в первую очередь возвратом к активной работе промышленного сектора. Поскольку цены на газ в течение года снижались, спрос в промышленных секторах нескольких стран ЕС начал восстанавливаться, хотя и не достиг уровня, наблюдавшегося в предыдущие годы. Кроме того, сектор электрогенерации, особенно в Германии и Италии, продемонстрировал признаки оживления", - говорится в документе.

В частности, спрос на газ в Германии в октябре вырос на 6,6% - до 5,3 млрд куб. м; в Италии -на 1,7%, до 4,4 млрд куб. м; во Франции - снизился на 14%, до 2 млрд куб. м; в Испании - на 11%, до 2,3 млрд куб. м. Великобритания снизила потребление газа на 5,5% - до 4 млрд куб. м. Общее потребление газа Китаем в сентябре, согласно отчету ФСЭГ, выросло на 5% год к году - до 32 млрд куб. м (в январе - сентябре 2023 г. спрос вырос на 7,1% - до 292 млрд куб. м).

Импорт трубопроводного газа в ЕС в октябре составил 13,7 млрд куб. м, что на 27% выше, чем в сентябре, и на уровне показателя годом ранее. В целом в январе - октябре 2023 года трубопроводные поставки в ЕС снизились на 27% - до 128 млрд куб. м. По данным ФСЭГ, из этого объема на поставки из России пришлось только 22 млрд кубометров (падение на 63%), на Норвегию - 69 млрд куб. м (-13%), 25 млрд куб. м были поставлены из Алжира, а оставшиеся объемы - из Азербайджана и Ливии. Доля норвежского газа в общем объеме трубопроводных поставок в 2023 году составляет 54%, российского - 17%.

Поставки СПГ

Поставки СПГ в Европу в прошлом месяце четвертый месяц подряд снизились год к году - на 6,5%, до 9,5 млн тонн. Сокращение импорта СПГ было обусловлено высокими запасами газа, снижением спроса и разницей спотовых цен между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой, которая делает спотовые поставки в АТР более привлекательными. Импорт СПГ странами Азии увеличился на 5% - до 21,01 млн тонн. Всего в январе - октябре 2023 года Европа импортировала 102,1 млн тонн (+1,5%), Азия - 214,94 млн тонн (+3,2%).

Мировой экспорт СПГ в октябре вырос на 3% год к году - до 34,7 млн тонн. В целом с начала года мировой экспорт СПГ вырос на 3,5% - до 339,2 млн тонн.

Крупнейшими поставщиками сжиженного газа в октябре стали США, Австралия и Катар. Россия расположилась на четвертой строчке, следует из отчета ФСЭГ. 

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Китай
© Информационное агентство ТАСС
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