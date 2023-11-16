Межведомственная комиссия завершила приемку импортозамещенной "Ласточки"

Впервые на российском подвижном составе установили бездатчиковое управление тяговым электродвигателем, рассказали в пресс-службе "Синары"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия завершила приемку нового электропоезда "Ласточка" серии ЭС104 с отечественным тяговым оборудованием, который будет производиться на заводе "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Об этом сообщили в пресс-центре группы "Синара".

"По результатам работы МВК (межведомственной комиссии) было подтверждено соответствие поезда требованиям технического задания, также определена установочная серия в объеме 60 электропоездов, установлен период подконтрольной эксплуатации в течение года. Планируется, что в ближайшее время будет получен сертификат на новый поезд, и завод приступит к передаче ОАО "РЖД" первых электропоездов новой серии", - говорится в распространенном сообщении.

Комиссия отдельно рассмотрела примененные на поезде отечественные разработки. Так, впервые на российском подвижном составе установлено бездатчиковое управление тяговым электродвигателем, что уменьшает объем работ при его обслуживании, в преобразователе собственных нужд использованы отечественные транзисторы. Также экспертам МВК был отдельно представлен разработанный специалистами "Уральских локомотивов" скоростной тяговый редуктор.

"Сегодня важное событие для всего скоростного железнодорожного сообщения, мы не просто приняли новый поезд, мы официально дали возможность сервисным компаниям и РЖД применять для комплектации электропоездов предыдущих поколений отечественные компоненты, прошедшие проверку в составе нового поезда", - цитирует пресс-центр первого заместителя генерального директора "Уральских локомотивов" Виталия Брексона.

Ранее сообщалось, что "Уральские локомотивы" поставят РЖД 22 скоростных электропоезда ЭС104. Планируется, что до конца текущего года завод передаст 12 пятивагонных составов в эксплуатацию РЖД на Свердловской железной дороге.