Глава МИД Венесуэлы заявил, что Каракас и Москва двигаются в сторону дедолларизации

Стороны надеются вскоре перейти к взаимным расчетам в национальных валютах, отметил Иван Хиль Пинто

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Венесуэла и Россия двигаются в сторону дедолларизации и надеются вскоре перейти к взаимным расчетам в национальных валютах. Об этом заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Мы продолжаем сотрудничество между нашими центральными банками в технической и технологической сферах, и очень скоро в рамках нашей финансовой архитектуры мы будем продвигаться в дедолларизации, а также надеемся перейти к оплате в национальных валютах", - указал он.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы, вопрос постепенного отказа от использования американской валюты при трансграничных расчетах особенно актуален для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), которые, благодаря проведению подобной политики, "могли бы избежать гегемонии доллара".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что его страна выступает за продвижение процесса дедолларизации мировой экономики "перед лицом неизбирательного использования и злоупотребления валютой Соединенных Штатов в качестве механизма экономической войны против свободных народов мира". Он также предложил "конфигурацию новой финансовой архитектуры, которая позволит осуществлять транзакции с использованием новых физических и цифровых средств с широким использованием национальных валют".