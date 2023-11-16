16 ноября, 11:25,
обновлено 16 ноября, 11:49

Глава МИД Венесуэлы заявил, что Каракас и Москва двигаются в сторону дедолларизации

Стороны надеются вскоре перейти к взаимным расчетам в национальных валютах, отметил Иван Хиль Пинто

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Венесуэла и Россия двигаются в сторону дедолларизации и надеются вскоре перейти к взаимным расчетам в национальных валютах. Об этом заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Мы продолжаем сотрудничество между нашими центральными банками в технической и технологической сферах, и очень скоро в рамках нашей финансовой архитектуры мы будем продвигаться в дедолларизации, а также надеемся перейти к оплате в национальных валютах", - указал он.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы, вопрос постепенного отказа от использования американской валюты при трансграничных расчетах особенно актуален для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), которые, благодаря проведению подобной политики, "могли бы избежать гегемонии доллара".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что его страна выступает за продвижение процесса дедолларизации мировой экономики "перед лицом неизбирательного использования и злоупотребления валютой Соединенных Штатов в качестве механизма экономической войны против свободных народов мира". Он также предложил "конфигурацию новой финансовой архитектуры, которая позволит осуществлять транзакции с использованием новых физических и цифровых средств с широким использованием национальных валют". 

Теги:
ВенесуэлаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация