В Красноярске суд удовлетворил иск о возврате территории бывшего комбайнового завода

Региональная прокуратура подала соответствующие иски к ООО "Новоостровский", ООО "Специализированный застройщик ЖК "Новоостровский" в декабре 2022 года

КРАСНОЯРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск прокуратуры региона к застройщикам территории бывшего комбайнового завода о возврате земли этого предприятия в пользу государства. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в материалах суда.

Региональная прокуратура подала соответствующие иски к ООО "Новоостровский", ООО "Специализированный застройщик ЖК "Новоостровский" в декабре 2022 года.

Ранее прокуратура сообщала, что территория завода (площадь 658 тыс. кв. м) является федеральной собственностью, а муниципалитет, не имея полномочий на распоряжение этой землей, передал ее в собственность без согласия правообладателя. Право собственности на участок бывшего Комбайнового завода перешло красноярской строительной компании "Сибиряк". Она возводит ЖК "Новоостровский". По данным застройщика, уже сдана первая очередь жилого комплекса (два жилых семиэтажных дома). В 2025-2027 годах будет сдано еще несколько домов комплекса. Тогда в прокуратуре уточняли, что в случае удовлетворения судом требований прокурора дольщики не утратят право собственности на свои уже выкупленные квартиры.

По данным системы СПАРК, обе компании-застройщика принадлежат гендиректору и владельцу "Сибиряка" Владимиру Егорову.

УСК "Сибиряк" - одна из крупнейших строительных компаний Красноярска. Она основана в 1989 году. Занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019. Красноярский комбайновый завод был основан в 1941 году и просуществовал до 2013 года. Площадки предприятия расположены в центре Красноярска и занимают территорию около 20 га. В 2018 году все здания цехов завода были снесены.