16 ноября, 12:17

"Моторинвест" может начать выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания

Заместитель генерального директора по производству Сергей Мамонтов допускает начало производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в Липецкой области

ЕЛЕЦ /Липецкая область/, 16 ноября. /ТАСС/. Компания "Моторинвест", выпускающая электромобили Evolute, допускает начало производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на своей площадке в Липецкой области, заявил журналистам заместитель генерального директора по производству Сергей Мамонтов.

"Может быть, все возможно, а почему нет? Потому что производство у нас мобильное, мы в любой момент можем перевооружиться, и у нас в планах здесь построить вообще еще один цех. Все, что приносит прибыль - почему нет? Горизонты и модели мы пока не будем обсуждать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли на заводе в Липецкой области производство автомобилей с ДВС.

Говоря о мелкоузловой сборке автомобилей на предприятии, Мамонтов отметил, что ее введение будет зависеть от количества выпускаемых автомобилей. "Чтобы это все запустить и чтобы это все было рентабельно, надо найти именно ту модель, которая будет очень хорошо востребована у нас в России. Из-за 100, из-за 1 тыс., из-за 10 тыс. смысла нет этим всем заниматься", - пояснил он.

Запуск первого серийного производства электромобилей под брендом Evolute состоялся на заводе "Моторинвест" в конце сентября 2022 года. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute i-Pro. Также на заводе производится кроссовер i-Joy. До конца текущего года компания планирует начать производство кросс-купе i-Jet и семиместного электрического минивэна i-Van.

Производственный цикл предприятия включает сварку, окраску, сборку (CKD - мелкоузловая сборка). На первом этапе развития проекта будет производиться крупноузловая сборка (SKD). 

Теги:
РоссияЛипецкая область
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