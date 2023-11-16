16 ноября, 12:31

Мишустин отметил важность четкого выполнения всех сроков и графиков северного завоза

© ТАСС/ Ruptly

Премьер напомнил, что летом был принят закон, который направлен на создание правовых и организационных основ северного завоза

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров продолжает держать на контроле работу по развитию регионов Арктики, важной частью которой является в том числе и своевременное выполнение всех мероприятий в рамках плана северного завоза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы продолжаем активную работу по развитию Арктических регионов. Важной частью процесса является четкое выполнение графиков северного завоза, своевременные доставки жизненно нужных грузов для местностей, в которых существуют сезонные логистические ограничения и проблемы", - сказал глава кабмина на заседании правительства, уточнив, что такие территории есть в 21 российском регионе. "Причем в ряде из них месяцами недоступна автомобильная перевозка", - отметил он, обратив внимание на то, что это препятствует бесперебойному снабжению этих мест как топливом и лекарствами, так и продовольствием.

Премьер напомнил, что летом 2023 года был принят закон, который направлен на создание правовых и организационных основ северного завоза. Этот документ, как пояснил Мишустин, вступает в силу с апреля 2024 года. При этом "готовиться к предстоящему сезону, естественно, необходимо уже сейчас", добавил он.

"Сегодня рассмотрим вопрос о наделении Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики полномочиями федерального координатора северного завоза", - предложил глава кабмина. Он отметил, что ведомство станет заниматься формированием плана завоза, утверждением его маршрута, графика движения судов, которые задействованы в регулярных каботажных перевозках, а также мониторингом доставки грузов.

"Рассчитываем, что это позволит улучшить поставки необходимой для людей продукции, отслеживать, как идет снабжение территорий, вовремя реагировать на чрезвычайные обстоятельства и предоставлять регионам дополнительную помощь", - сказал Мишустин. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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