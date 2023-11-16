Дума одобрила в II чтении приватизацию заброшенных речных портов по стартовой цене 1 руб.

Если в приобретении объекта заинтересованы несколько участников - проводится аукцион, в результате которого победителем признается тот, кто предложит большую цену, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который определяет особенности приватизации объектов речного порта, в том числе порядок и условия приватизации объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также не востребованных объектов. Документ инициирован правительством РФ.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, согласно законопроекту, при продаже объекта речного порта, находящегося в неудовлетворительном состоянии, на аукционе его начальная цена устанавливается равной 1 рублю, внесение задатка претендентами не предусматривается. Если в приобретении объекта заинтересованы несколько участников - проводится аукцион, в результате которого победителем признается тот, кто предложит большую цену.

Кроме того, имущество, которое работает или после приведения в надлежащее состояние может быть использовано как объект инфраструктуры, предлагается выкупить тем, кто работает в порту. Приобрести объект может и любое другое лицо, но с обязательным обременением - объект нельзя перепрофилировать.

При этом на новых собственников помимо такого обременения, как запрет на перепрофилирование при использовании объекта, устанавливается дополнительная обязанность - в течение пяти лет восстановить данный объект. Данные обременения "привязаны" к объекту, то есть при продаже обременения ложатся на нового собственника, указал парламентарий.

В законопроекте, в частности, вводится новое понятие "объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта" - здания, сооружения, устройства, оборудование и иные объекты, используемые для обеспечения судоходства и иной деятельности внутреннего водного транспорта. Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению критериев отнесения объектов речного порта к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии или не востребованным в качестве объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

Минтранс будет наделен полномочиями по установлению порядка принятия Росморречфлотом решения об отнесении объектов, расположенных в портах, в которых установлены границы, к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии и (или) не востребованным в качестве объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Как отметил Гаврилов, законопроект направлен на привлечение частных инвестиций в развитие инфраструктуры речных портов, то есть на их строительство и модернизацию. "Речь идет в том числе о гидротехнических сооружениях - причальных стенках, погрузочно-разгрузочных комплексах и так далее. Долгое время инфраструктуре речных портов не уделялось должное внимание. В результате получилось, что многие порты практически перестали существовать. Местные власти закрыли большое количество портов, а на освободившихся участках иногда осуществлялась жилая застройка", - отметил депутат.

Развитие транспортных артерий

Сейчас остро стоит задача, поставленная президентом РФ, по развитию транспортных артерий, в том числе и водных, указал Гаврилов. "Речной транспорт очень выгоден, поскольку он экологичный и недорогой, позволяет совершать пассажирские и грузовые перевозки в колоссальных объемах. Естественно, что товарообращение без развития речных портов невозможно. Поэтому законопроект направлен именно на решение этой задачи", - подчеркнул депутат.