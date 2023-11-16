Мезенцев и Набиуллина обсудили взаимодействие банков России и Белоруссии

Стороны рассмотрели вопрос исполнения союзных программ, направленных на дальнейшую интеграцию финансовых рынков

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудил с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной практику взаимодействия Нацбанка Белоруссии и Центробанка РФ в рамках исполнения союзных программ. Об этом сообщили в Постоянном комитете СГ.

"Стороны обсудили практику взаимодействия Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации в рамках исполнения союзных программ, направленных на дальнейшую интеграцию финансовых рынков, обеспечение гарантий прав граждан, которые пользуются услугами финансовых институтов двух стран. Участники подчеркнули, что практику взаимодействия центральных банков отличают новое качество сотрудничества, успешность, нацеленность сторон на совместный результат. Дмитрий Мезенцев также проинформировал Эльвиру Набиуллину об основных мероприятиях союзного плана-календаря", - говорится в сообщении.

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября 2022 года утвердили 28 союзных программ. Документы подготовлены для экономической интеграции двух стран в рамках Союзного государства. 28 интеграционных отраслевых программ направлены на унификацию законодательства двух стран в различных областях экономики, выравнивание условий для бизнеса, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства. В числе целей также формирование и реализация общей промышленной и сельскохозяйственной политики.