Иран готов развивать и другие направления сотрудничества, в том числе цифровизацию

КАСПИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Иранский аэропорт Паям готов стать авиахабом для транзитных грузов из РФ в рамках развития международного транспортного коридора Север - Юг. Об этом сообщил заместитель министра связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Мейсам Абеди во время открытия международного Каспийского форума.

"Мы хотим отработать различные пути урегулирования наших отношений в рамках этого коридора. <...> Международной аэропорт Паям является региональным авиахабом для перевозки грузов и почты. И данный аэропорт готов к приему пассажирских авиарейсов из Махачкалы в Тегеран, а также может организовать транзит грузов и почты из России в различные регионы мира", - сказал Абеди.

По словам замминистра, Иран готов развивать и другие направления сотрудничества, в том числе цифровизацию. В частности, страна готова способствовать налаживанию коммуникативной инфраструктуры и развитию цифровых рынков между странами коридора Север - Юг.

"Доля цифровой экономики Ирана достигла 7,5% от ВВП и в ближайшие два года превысит 10%. Зоны свободной торговли Ирана могут быть привлекательными для соседних стран из-за гибких законов, различных нормативных актов, инфраструктуры, возможностей для иностранных инвестиций, благоприятной иностранной бизнес-среде", - добавил Абеди.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.

Международный Каспийский цифровой форум проходит с 16 по 18 ноября в Дагестане при поддержке Минцифры России и правительства региона. Информационным партнером форума выступает проект ТАСС "Это Кавказ".