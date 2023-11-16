16 ноября, 12:23

Дума может разрешить расторгать договор аренды имущества в портах с нарушителями эконорм

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2025 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о возможности досрочного расторжения в судебном порядке договора аренды федерального имущества в морских портах в случае повторного в течение года невыполнения арендатором требования Росприроднадзора об устранении нарушений экологических норм при перевалке, дроблении и сортировке угля.

Законопроект внесен в Госдуму правительством РФ в марте этого года и принят в первом чтении в июне, поправки вносятся в закон о морских портах.

На сегодняшний день в законодательстве не предусмотрена возможность досрочного расторжения договора аренды федерального имущества в морских портах при несоблюдении предписаний об устранении нарушений в области охраны окружающей среды. "Таким образом, существует необходимость уточнить основание, которое является существенным нарушением условия договора и может повлечь досрочное расторжение договора аренды федерального имущества, находящегося в морских портах", - отмечают авторы проекта.

Документ также дает арендодателю право подавать иск в суд в отношении таких нарушителей в случае повторного в течение года невыполнения требований Росприроднадзора об устранении нарушений для привлечения к административной ответственности.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2025 года. 

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