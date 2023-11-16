16 ноября, 12:17

"Моторинвест" начнет производство электромобилей Evolute i-Jet в декабре

Электромобиль i-Jet представляет собой кроссовер класса D

ЕЛЕЦ /Липецкая область/, 16 ноября. /ТАСС/. Электрокроссовер Evolute i-Jet начнет производиться в декабре 2023 года, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Моторинвеста" по производству Сергей Мамонтов

"i-Jet - это начало декабря, они у нас будут (производиться)", - сказал он.

Электромобиль i-Jet представляет собой кроссовер класса D, способный разогнаться до 100 км в час за 4,6 секунды. Максимальная скорость - 200 км в час. Он был представлен на форуме CarX в Москве в октябре. Как ранее сообщали в "Моторинвесте", модель появится в продаже в России до конца 2023 года.

Запуск первого серийного производства электромобилей под брендом Evolute состоялся на заводе "Моторинвест" в конце сентября 2022 года. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute i-Pro. Также на заводе производятся кроссоверы i-Joy и i-Sky.

Производственный цикл предприятия включает сварку, окраску, сборку (CKD - мелкоузловая сборка). На первом этапе развития проекта будет производиться крупноузловая сборка (SKD). 

Теги:
Россия
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