Биржевая цена бензина Аи-92 уменьшилась на 4%

Ситуация с ценами на бензин в России

Стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам сегодняшних торгов составила 49,287 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам сегодняшних торгов уменьшилась на 4%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 снизилась на 4,03%, до 49,287 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 2,74%, до 52,386 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизеля уменьшилась на 3,58%, до 59,153 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 2,14%, до 57,429 тыс. рублей за тонну. Зимний дизель стал дешевле на 1,84%, до 69,047 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подорожал на 0,9%, до 16,458 тыс. рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов уменьшилась на 0,66%, до 35,721 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 2,7% - до 31,481 тыс. рублей за тонну.

Ценовой индекс топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) на торгах в четверг не рассчитывался.