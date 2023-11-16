16 ноября, 12:23

Еврокомиссия предложила Грузии начать постоянный энергодиалог

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что считает приоритетным проект прокладки по дну Черного моря электрического и интернет-кабеля

ТБИЛИСИ, 16 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предложила Грузии начать постоянный структурированный энергодиалог, об этом она заявила в Тбилиси на совместной пресс-конференции с вице-премьером страны Леваном Давиташвили.

"Я предложила министру Давиташвили вести энергодиалог Грузия - ЕС на постоянной основе и пригласила его посетить Брюссель", - сказала еврокомиссар.

По ее словам, Еврокомиссия нацелена на всестороннее расширение взаимодействия с Грузией для поддержки реформ в этой стране, необходимых в контексте рекомендации Еврокомиссии Совету ЕС признать Грузию официальным кандидатом на вступление в Евросоюз.

Она также подтвердила, что Еврокомиссия считает приоритетным проект прокладки по дну Черного моря электрического и интернет-кабеля для объединения информационных и электрических систем Грузии и Евросоюза. Проект прокладки подводного кабеля, протяженностью 1,1 тыс. км и стоимостью около €45 млн обсуждается с 2021 года.

В свою очередь Давиташвили отметил на встрече, что "стратегическое расположение [Грузии] на перекрестке Европы и Азии" делает страну "важным актором в региональном энергетическом ландшафте". Министр выразил готовность страны использовать предоставившуюся возможность для начала энергодиалога с ЕС. 

Теги:
Грузия
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