Предприятие Роскосмоса передаст в Ярославль трамвайные вагоны

Вагоны оснащены климат-контролем, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты, USB-разъемами для зарядки гаджетов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) поставит партию из 47 трамвайных вагонов в Ярославль. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Предприятие Роскосмоса заключило контракт на поставку 47 новых полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов с концессионером ООО "МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль". По условиям договора вагоны будут произведены и поставлены в 2023 - 2025 годах. Первый трамвай появится в столице Золотого кольца до конца 2023 года", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что вагоны оснащены климат-контролем, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты, USB-разъемами для зарядки гаджетов. Трамваи также отличаются удобством для всех групп населения и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Усть-Катавский вагоностроительный завод способен производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. УКВЗ ранее являлся филиалом Центра им. М. В. Хруничева. Сейчас он полностью выведен из его состава.