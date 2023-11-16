Росавтодор направит 4,7 млрд рублей на развитие дорог в Самарской области

Рассматривается также возможность досрочного ввода в 2023 году выделенного этапа участка реконструкции автомобильной дороги М-5 "Урал" IБ категории с четырьмя полосам и мостом

ТАСС, 16 ноября. Росавтодор планирует в 2023 - 2025 годах направить 4,7 млрд рублей на развитие ведомственной сети в Самарской области, в том числе на строительство и реконструкцию трех объектов на дороге М-5 "Урал". Об этом сообщается на сайте Росавтодора по итогам встречи руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

"В период 2023-2025 годов на территории Самарской области предусмотрены строительство и реконструкция трех объектов на автомобильной дороге М-5 "Урал" протяженностью 18,4 км. Речь о реконструкции 8-километрового участка с 1 034-го по 1 042-й км, строительстве путепровода через железную дорогу на 960-м км, а также транспортной развязки - на 974-м км. Кроме того, в планах дорожников - капитальный ремонт искусственного сооружения длиной 35,2 погонного метра и обновление 108,9 км дорог с помощью защитных слоев износа. На развитие своей сети в Самарской области Росавтодор направит с 2023-го по 2025-й годы 4,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Рассматривается также возможность досрочного ввода в 2023 году выделенного этапа участка реконструкции автомобильной дороги М-5 "Урал" IБ категории с четырьмя полосам протяженностью 6,91 км и мостом длиной 45,2 м.

Дмитрий Азаров рассказал о реализуемых в регионе капиталоемких проектах. Так, строится обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". В результате построят автомобильную дорогу I категории с четырьмя полосами движения, способную пропускать 25-26 тыс. автомобилей в сутки. Общая протяженность объекта составит около 100 км, в том числе мост через реку Волгу длиной более 3 км, работы планируют завершить в 2024 году.

Программой дорожной деятельности Самарской области на период 2023 - 2027 годов к 2025 году запланировано приведение в нормативное состояние 515,6 км региональных дорог, в том числе 113,1 км автодорог, входящих в опорную сеть.

По данным правительства области, региональная часть работ национального проекта "Безопасные качественные дороги" 2023 года в регионе уже завершена. Всего в этом году работы проводились на 117 объектах общей протяженностью более 380 км. На эти цели направлено более 11,5 млрд рублей. В эксплуатацию ввели 80 объектов в Самарской-Тольяттинской агломерации и на региональной сети дорог, также отремонтировали 22 моста протяженностью 1,6 тысячи погонных метров.