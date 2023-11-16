16 ноября, 13:05

Росавтодор направит 4,7 млрд рублей на развитие дорог в Самарской области

Рассматривается также возможность досрочного ввода в 2023 году выделенного этапа участка реконструкции автомобильной дороги М-5 "Урал" IБ категории с четырьмя полосам и мостом

ТАСС, 16 ноября. Росавтодор планирует в 2023 - 2025 годах направить 4,7 млрд рублей на развитие ведомственной сети в Самарской области, в том числе на строительство и реконструкцию трех объектов на дороге М-5 "Урал". Об этом сообщается на сайте Росавтодора по итогам встречи руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

"В период 2023-2025 годов на территории Самарской области предусмотрены строительство и реконструкция трех объектов на автомобильной дороге М-5 "Урал" протяженностью 18,4 км. Речь о реконструкции 8-километрового участка с 1 034-го по 1 042-й км, строительстве путепровода через железную дорогу на 960-м км, а также транспортной развязки - на 974-м км. Кроме того, в планах дорожников - капитальный ремонт искусственного сооружения длиной 35,2 погонного метра и обновление 108,9 км дорог с помощью защитных слоев износа. На развитие своей сети в Самарской области Росавтодор направит с 2023-го по 2025-й годы 4,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Рассматривается также возможность досрочного ввода в 2023 году выделенного этапа участка реконструкции автомобильной дороги М-5 "Урал" IБ категории с четырьмя полосам протяженностью 6,91 км и мостом длиной 45,2 м.

Дмитрий Азаров рассказал о реализуемых в регионе капиталоемких проектах. Так, строится обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". В результате построят автомобильную дорогу I категории с четырьмя полосами движения, способную пропускать 25-26 тыс. автомобилей в сутки. Общая протяженность объекта составит около 100 км, в том числе мост через реку Волгу длиной более 3 км, работы планируют завершить в 2024 году.

Программой дорожной деятельности Самарской области на период 2023 - 2027 годов к 2025 году запланировано приведение в нормативное состояние 515,6 км региональных дорог, в том числе 113,1 км автодорог, входящих в опорную сеть.

По данным правительства области, региональная часть работ национального проекта "Безопасные качественные дороги" 2023 года в регионе уже завершена. Всего в этом году работы проводились на 117 объектах общей протяженностью более 380 км. На эти цели направлено более 11,5 млрд рублей. В эксплуатацию ввели 80 объектов в Самарской-Тольяттинской агломерации и на региональной сети дорог, также отремонтировали 22 моста протяженностью 1,6 тысячи погонных метров. 

Теги:
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация