16 ноября, 13:00,
обновлено 16 ноября, 13:04

"Автодор" не планирует повышать тарифы на проезд по платным трассам в 2023 году

Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко сообщил об этом на форуме "Транспорт России"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Повышение стоимости проезда по платным трассам "Автодора" в 2023 году не планируется, заявил журналистам председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на форуме "Транспорт России".

"В этом году мы тарифы не планируем повышать", - сказал он.

В июне этого года Петушенко в интервью ТАСС говорил, что госкомпания в настоящее время не планирует повышать стоимость проезда по платным дорогам. Он добавил, что "Автодор" вернется к рассмотрению этого вопроса позже. 

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Россия
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