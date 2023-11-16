"Автодор" не планирует повышать тарифы на проезд по платным трассам в 2023 году

Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко сообщил об этом на форуме "Транспорт России"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Повышение стоимости проезда по платным трассам "Автодора" в 2023 году не планируется, заявил журналистам председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на форуме "Транспорт России".

"В этом году мы тарифы не планируем повышать", - сказал он.

В июне этого года Петушенко в интервью ТАСС говорил, что госкомпания в настоящее время не планирует повышать стоимость проезда по платным дорогам. Он добавил, что "Автодор" вернется к рассмотрению этого вопроса позже.