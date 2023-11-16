16 ноября, 13:02,
обновлено 16 ноября, 13:18

Международные резервы РФ за неделю выросли до $577,3 млрд

По данным ЦБ, на 3 ноября этот показатель составлял $577 млрд

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 10 ноября 2023 года составили $577,3 млрд, увеличившись за неделю на $0,3 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 10 ноября составил $577,3 млрд, увеличившись за неделю на $0,3 млрд, или на 0,1%, вследствие положительной переоценки", - отмечается в сообщении регулятора.

По данным на 3 ноября объем резервов составлял $577 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора. 

Теги:
Россия
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