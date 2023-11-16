В Прикамье до 2025 года намерены обновить более 95 км сетей теплоснабжения и водоотведения

На эти цели выделили более 1 млрд рублей

ПЕРМЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Более 95 км инженерных сетей теплоснабжения и водоотведения обновят в Пермском крае до 2025 года по новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры. На эти цели из регионального и федерального бюджета выделено более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"В регионе активно ведется работа по запуску новой программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Благодаря ей уже до конца следующего года качество коммунальных услуг повысится для 14,1 тыс. человек", - передают слова губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в правительстве.

В региональном министерстве ЖКХ пояснили, что в 2023-2024 годах в крае обновят более 95 км инженерных сетей тепловодоснабжения, водоотведения и реконструируют очистные сооружения. На реализацию новой программы в регионе предусмотрено 1,1 млрд рублей, из них около 700 млн рублей - средства федерального бюджета.

Планируется, что за два года будут отремонтированы сети водоснабжения в селах Бичурино, Брюзли и Печмень Бардымского округа, в ЗАТО Звездный и городе Чайковском. До конца 2024 года также будут отремонтированы тепловые сети с высоким уровнем износа в Осе, Верещагино, Чернушке, поселке Всесвятский Чусовского округа и других. В поселке Юго-Камский в рамках программы запланирована реконструкция очистных сооружений. По данным МинЖКХ Прикамья, действующие очистные сооружения были построены в 1974 году и сейчас имеют большой износ, так как в них поступают все стоки от населения, а также объектов соцкультбыта. "Проведенная модернизация позволит очищать 400 кубических метров сточных вод в сутки. Все работы планируется завершить до конца 2024 года. При этом качество и надежность коммунальной услуги повысится для 5 тыс. жителей поселка", - отметили в ведомстве.

Ранее проект программы Пермского края был одобрен президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Оператором программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах России выступает ППК "Фонд развития территорий".