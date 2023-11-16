16 ноября, 13:42

Эксперты прогнозируют 65% доли СПГ в мировой торговле газом к 2028 году

Добыча СПГ стабильно растет и достигла 542 млрд куб. м в 2022 году, указано в отчете "БКС мир инвестиций"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мировые мощности производства СПГ к 2028 году вырастут на 250 млрд куб. м относительно 2022 года, а доля СПГ в мировой торговле газом достигнет 65%, говорится в отчете "БКС мир инвестиций". России же для удержания своей доли на рынке придется значительно нарастить выпуск СПГ.

"Последние годы добыча СПГ в мире стабильно растет и достигла 542 млрд куб. м в 2022 году, увеличившись за десять лет на 218 млрд куб. м (+67%). Этот тренд будет и дальше набирать обороты: к 2028 году добыча СПГ может вырасти еще на 250 млрд куб. м, +46%", - сказано в отчете. Из этого объема США обеспечат около 95 млрд куб. м, Россия - 70 млрд куб. м, Катар - 55 млрд куб. м.

Запуск новых СПГ-проектов в ближайшие годы кардинально изменит мировую торговлю газом, прогнозируют в БКС. Так, в 2012 году доля СПГ в мировых поставках трубопроводного газа и СПГ составляла 41%, в 2021 году - 51%, а к 2028 году доля СПГ в структуре мировой торговли газом вырастет до 65%.

"Для того, чтобы удержать или нарастить долю на мировом рынке газа, России придется значительно увеличить добычу СПГ главным образом за счет собственных технологий сжижения. Лидером в этой области является "Новатэк": компания запустила "Ямал СПГ" и планирует запуск "Арктик СПГ - 2", "Мурманского СПГ" и других проектов. У "Газпрома" строится "Балтийский СПГ - 2" и работает "Сахалин-2". Мы считаем, что Россия обладает хорошей инженерной экспертизой и сможет преодолеть технологические трудности", - отмечают аналитики.

При этом с 2021 года экспорт "Газпрома" в Европу и Турцию упал уже на 130 млрд куб. м, снизившись с 175 млрд куб. м примерно до 45 млрд куб. м, отмечают в "БКС мир инвестиций". Частично это снижение компенсирует рост экспорта в Китай. 

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