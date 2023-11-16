В Солнечногорске в 2024 году запустят третью очередь промышленного коворкинга

Инвестиции в проект составят около 800 млн рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Строительный альянс" планирует завершить и ввести в эксплуатацию промышленный коворкинг в индустриальном парке "Есипово" в Солнечногорске в I квартале 2024 года. На новой производственной площадке будет создано около 240 рабочих мест, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Ввести в эксплуатацию третью очередь промышленного коворкинга в "Есипово" компания планирует уже в I квартале 2024 года. Инвестиции в проект составят около 800 млн рублей. На новой производственной площадке создадут 240 рабочих мест. Всего на территории комплекса, который будет состоять из четырех очередей, создадут порядка 1,5 тыс. новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 7,7 млрд рублей", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона пояснили, что строительство ведет холдинг "Строительный альянс". В промышленном коворкинге резиденты получат полностью готовое помещение для ведения производственной деятельности. К настоящему времени уже завершено строительство двух корпусов, идет монтаж колонн и ферм третьего корпуса комплекса, а также ведется благоустройство территории.

"Общая площадь третьей очереди проекта составит более 33 тыс. кв. м, в котором будет размещено более 30 блоков, предназначенных для размещения как складских помещений, так и площадей производственных предприятий. Предприниматели смогут приобрести или взять в аренду готовые помещения от 750 кв. м. После того, как третья очередь будет запущена в работу, холдинг "Строительный альянс" приступит к строительству четвертой очереди. Весь проект будет реализован до конца 2027 года", - процитировали в материале и. о. гендиректора Корпорации развития Московской области Александра Федорова.