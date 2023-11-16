16 ноября, 13:43

РЖД готовы привлекать осужденных и мигрантов на фоне дефицита кадров

Сейчас всей российской промышленности и всем компаниям приходится работать в беспрецедентных условиях, заявили в холдинге

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. РЖД на фоне дефицита кадров рассматривают возможность трудоустройства у себя иностранных граждан и осужденных к принудительным работам. Об этом в ходе форума "Транспорт России" заявил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Шаханов.

По его словам, сейчас всей российской промышленности и всем компаниям приходится работать в беспрецедентных условиях. "По-другому, кроме как кадровым голодом, эти процессы не назовешь", - подчеркнул Шаханов, добавив, что свободного персонала на рынке нет, и приоритет для кадровых подразделений - привлечение персонала.

Причины дефицита рабочей силы, по его мнению, кроются в демографии и активном развитии промышленности, в том числе оборонной. Топ-менеджер подчеркнул, что ситуация ведет к "гонке" заработных плат. "Реально происходит "гонка" заработных плат. Этот процесс, безусловно, нужно остановить, причем на государственном уровне", - считает он.

РЖД для привлечения и удержания работников используют такие методы, как изменение корпоративной культуры, повышение оплаты труда, эффективности подбора и обучения персонала, улучшение социальной поддержки, пояснил Шаханов.

При этом для привлечения дополнительного персонала РЖД готовы использовать и нестандартные источники. "Мы уже начали взаимодействие с Федеральной службой наказаний. Рассматриваем конкретную возможность трудоустройства осужденных, которые осуждены к принудительным работам. Понимаем все риски этого источника. Но для нас это реальная дополнительная возможность, особенно в труднодоступных районах, к примеру, Забайкальского края и т. д, дополнительный источник покрытия дефицита", - рассказал Шаханов. Опыт работы с таким контингентом уже есть на Восточном полигоне, добавил он.

Другим дополнительным источником является привлечение мигрантов. "И второе - иностранные граждане. Целый ряд проблем с их привлечением, в том числе и то, что касается заработной платы в пересчете на рубли. Но мы определили потребность конкретно в таких работниках в разрезе конкретных предприятий. Начинам этим заниматься значительно более активно, чем раньше", - подчеркнул Шаханов. 

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