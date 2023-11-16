Бюджет Калужской области приняли в первом чтении с дефицитом около 770 млн рублей

Планируемые доходы утвердили в объеме 82 млрд 362 млн рублей

КАЛУГА, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Калужской области приняли в первом чтении бюджет региона на 2024 год, его дефицит прогнозируют на уровне 770 млн рублей, сообщила министр финансов Калужской области Валентина Авдеева на своей странице во "ВКонтакте".

"Основные параметры областного бюджета составят в 2024 году: доходы - 82 млрд 362 млн рублей, расходы - 83 млрд 138 млн рублей. <...> Проект областного бюджета сегодня принят в первом чтении", - написала она.

Таким образом, дефицит бюджета запланирован на уровне 0,9% к объему собственных доходов. На заседании парламентарии региона обсудили поправки губернатора Калужской области Владислава Шапши, направленные к законопроекту. Дополнительно выделено из федерального бюджета на 2024 год 4 млрд 416 млн рублей, которые направят в том числе на медицину, ремонт дороги, туризм, образование и другие социальные сферы.

Так, 540 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт и оснащение медорганизаций, 502 млн рублей - на модернизацию первичного звена здравоохранения, 437 млн рублей - на ремонт автодорог. Кроме этого, 396 млн рублей планируется направить на модернизацию школьных систем образования, также в бюджет будет заложено 213 млн рублей на стимулирование программ развития жилищного строительства, а на достижение показателей госпрограммы "Развитие туризма" - 80 млн рублей.