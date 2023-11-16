На трассе М-11 в 2023 году появятся две новые заправки

Заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Константин Макиев сообщил, что к запуску до конца года планируются АЗС в составе МФЗ на 63 км и на 594 км

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. На трассе М-11 "Нева" до конца года появятся две новые заправки, а в 2024 году - еще пять. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Константин Макиев в кулуарах форума "Транспорт России".

"Две еще появятся (до конца 2023 года - прим. ТАСС). И в следующем году еще пять", - сказал он. Как рассказали в пресс-службе "Автодора", к запуску до конца 2023 года планируются две АЗС в составе МФЗ на 63 км (с левой стороны) и на 594 км (с правой стороны).

Макеев добавил, что заправки несколько меньше по площади, чем на М-12, но при этом они также спроектированы с разделением потоков отдельно для легковых машин, грузовиков и автобусов.

Как уточнили в пресс-службе "Автодора", на трассе "Нева" работают в общей сложности 12 МФЗ и 2 КАЗС.

Трасса М-11, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, была открыта в ноябре 2019 года. Она проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. В основном маршрут идет параллельно автодороге М-10, пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.