16 ноября, 14:17

Патрушев обсудил вопросы импортозамещения на авиастроительном предприятии в Воронеже

Секретарь Совбеза РФ с руководством ВАСО также упоминали в беседе строительство нового корпуса

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО). Это одно из ведущих отечественных предприятий в авиастроительной отрасли.

Здесь производят дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты типа Ил-96, ведут сервисное обслуживание ранее выпущенных региональных Ан-148, всей линейки Ил-96. Также ВАСО участвует в кооперации по производству агрегатов для самолетов Superjet New, МС-21, Ил-114, Ил-76. Секретарь Совбеза РФ обсудил с руководством ВАСО развитие предприятия, включая вопросы импортозамещения. В беседе упоминалось и строительство нового корпуса. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияВоронежская область
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