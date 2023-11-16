16 ноября, 14:19

В России может появиться национальный план транспортной безопасности

С таким предложением выступил замначальника управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Юрчик

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российским транспортным организациям необходимо выработать национальный план транспортной безопасности. С таким предложением выступил заместитель начальника управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Юрчик.

"Мне кажется, назрело время, когда нам нужно продумать и переходить от системы реагирования на проблемы, от выстраивания общего взгляда и обеспечения нормативного транспортной безопасности к некой общей единой системе управления транспортной безопасности или, можно по-другому сказать, некому национальному плану транспортной безопасности", - сказал Юрчик на форуме "Транспортная безопасность".

По его мнению, необходимо системно работать над вопросом транспортной безопасности, "постоянно мониторя ситуацию, постоянно внося изменения, понимая и предвидя новые вызовы". Такой план должен учитывать и определять перечень угроз - как потенциальных, так и перспективных.

"Мы готовим защиту на те угрозы, которые совершились, которые мы знаем, видим, а враг изобретателен, противник хитер и коварен, и нам нужно быть умнее и видеть чуть дальше, а это достигается только системной и комплексной работой как разных органов государственной власти, так и разных систем", - добавил Юрчик. 

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Россия
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