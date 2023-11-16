Посланник генсека ООН допустил создание органа по кодексу этики ИИ на Саммите будущего

Как считает Амандип Сингх Гилл, кодекс может быть внедрен как на местном уровне, так и на международном

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Специальный орган по этическому кодексу в сфере искусственного интеллекта может быть создан на Саммите будущего в сентябре 2024 года. Об этом сообщил посланник генерального секретаря ООН по вопросам технологий Амандип Сингх Гилл на Форуме этики в сфере искусственного интеллекта "Поколение GPT. Красные линИИ" в ТАСС.

"На Саммите будущего можно принять решение о создании органа по этическому кодексу в сфере искусственного интеллекта", - сказал он.

По словам посланника, кодекс может быть внедрен как на местном уровне, так и на международном. "Международная кооперация и координация нужны для того, чтобы избегать злоупотреблений искусственным интеллектом и пробелов в национальных законодательствах", - добавил Сингх Гилл.

В четверг на площадке ТАСС в рамках Форума этики в сфере искусственного интеллекта "Поколение GPT. Красные линИИ" еще около 20 организаций подписали кодекс этики в сфере искусственного интеллекта.

Данный форум проходит на площадке ТАСС 16 ноября при поддержке Администрации президента РФ, Минэкономразвития России, а также комиссии по этике в сфере ИИ.

В программе форума - церемония присоединения новых организаций к Кодексу этики в сфере ИИ, круглый стол по теме межкультурного взгляда на глобальные вызовы развития данной сферы, семь сессий по двум трекам и стратегическая сессия, где будет сформирован перечень инициатив по вопросам развития этики ИИ для включения в обновленную Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года и в Кодекс этики.