ГИС 24 федеральных и 11 региональных органов власти до конца года мигрируют на "Гостех"

С 1 января региональные информационные системы будут создаваться исключительно на "Гостехе", говорится в поздравительном письме вице-премьера Дмитрия Чернышенко

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Государственные информационные системы (ГИС) 24 федеральных и 11 региональных органов государственной власти РФ мигрируют на платформу " Гостех" до конца текущего года. Об этом говорится в поздравительном письме вице-премьера Дмитрия Чернышенко платформе "Гостех" в честь трехлетия со дня ее создания.

"В этом году на "Гостех" мигрируют ГИС или их компоненты 24 федеральных и 11 региональных органов власти", - сказано в письме.

При этом, с 1 января 2024 года, согласно тексту письма, региональные информационные системы будут создаваться исключительно на "Гостехе". Чернышенко отметил, что за три года был заложен фундамент для глобальных изменений, а сроки перевода государственных информационных систем на "Гостех" закреплены указом президента и с 1 апреля 2023 федеральные ГИС создаются и развиваются только на платформе. "Это амбициозный план, который требует мобилизации и полной отдачи всех участников проекта. Реализация всех запланированных проектов выведет цифровую трансформацию страны на новый уровень", - подчеркнул Чернышенко.

Вместе с тем вице-премьер отметил, что за три года вокруг "Гостеха" организовалось профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации, состоящее из разработчиков, сотрудников ФОИВов, РОИВов, представителей бизнеса и некоммерческих организаций. "Всех этих людей объединяет вера в то, что наша страна не просто достигнет цифрового суверенитета, но и станет примером для других государств в области цифровизации госуправления", - добавил вице-премьер.

Чернышенко привел успешные примеры уже созданных на "Гостехе" ГИС "Физическая культура и спорт", которая является первой централизованной информационной системой Минспорта России, сервис Росимущества "Федеральное имущество онлайн", ряд сервисов ФОМС, в том числе электронный полис ОМС и аналитическая витрина данных по страхователям для ГИС Социального фонда России.

О "Гостехе"

Положение о "Гостехе" вступило в силу с 1 января 2023 года. Согласно документу, предусматривается создание каталога цифровых продуктов платформы, а также унификация механизмов информационной безопасности. Решить использовать "Гостех" могут органы местного управления, госпредприятия, госкорпорации и госкомпании, если более 50% их акций принадлежит государству.

Платформа разработана в целях сокращения сроков создания, развития государственных информационных систем, повышения эффективности и результативности процессов по их созданию и развитию, а также в целях поддержки разработок отечественных решений в области ИТ. Правительство РФ определило, что функции оператора платформы выполняет Минцифры. Ведомство также может передать их государственному казенному учреждению.