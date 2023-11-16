ФАС начала антикартельные проверки 12 производителей яиц и курятины

В ведомстве сообщили, что это связано с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятия проходят в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков, пояснили в ФАС.

"Проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае", - сообщили в службе, напомнив, что картель - единственная "антимонопольная" статья, за которую предусмотрена уголовная ответственность.

В ФАС добавили, что служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений.

"В одном из регионов сотрудники ведомства столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий. В случае наличия признаков нарушения закона о защите конкуренции будут возбуждены антимонопольные дела. В случае установления нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы", - заявили в ФАС.