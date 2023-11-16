16 ноября, 15:02,
обновлено 16 ноября, 15:42

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке консервов и бакалейной продукции

Он продлится с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минпромторг России предлагает с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года провести эксперимент по маркировке консервов и бакалейной продукции, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Провести с 1 декабря 2023 г. по 31 августа 2024 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы и отдельных видов бакалейной продукции", - говорится в документе.

В пресс-службе министерства отметили, что участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе. "Проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки консервов в Российской Федерации, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей такой продукции", - рассказали там.

Как рассказали в ЦРПТ по ссылкой на заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий - Оператор государственной системы маркировки "Честный знак" Реваза Юсупова, по данным НИФИ Минфина, доля незаконного оборота мясных консервов составляет 26%, рыбных - 11,5%, соусов - 40%, чипсов - почти 14%, а консервированных овощей и фруктов - 33%. Исследования Роскачества также свидетельствуют о наличии проблемы - около четверти производителей консервов подменяют шпроты более дешевой рыбой.

"Именно разросшийся нелегальный рынок консервов и некоторой бакалейной продукции стал основанием органов власти для проведения добровольного эксперимента по маркировке такой продукции, к которому мы - оператор государственной системы маркировки - готовы как с экспертной, так и с технической точки зрения", - рассказал Юсупов.

При этом эксперт уточнил, что эксперимент не повлияет на стоимость товаров, потому что участие в нем для бизнеса добровольное и бесплатное. 

Теги:
Россия
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