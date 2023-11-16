16 ноября, 15:08
Саммит АТЭС

Страны IPEF подписали соглашение о цепочках поставок

Представители 14 стран Индо-Тихоокеанской экономической инициативы также достигли договоренностей по вопросу экологических аспектов в экономике

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Государства - участники Индо-Тихоокеанской экономической инициативы (IPEF) подписали соглашение о цепочках поставок и достигли договоренностей по вопросу обеспечения чистой, справедливой экономики. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Министерства торговли США совместном заявлении по итогам министерской встречи стран IPEF на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Как отмечается в документе, представители 14 экономик, входящих в IPEF, подписали соглашение об устойчивости цепочек поставок, разработанное весной этого года в ходе министерской встречи IPEF в Детройте. Стороны взяли на себя обязательство предпринимать шаги с целью повышения устойчивости, эффективности, производительности, прозрачности, диверсификации, безопасности цепочек поставок как в рамках совместной деятельности, так и индивидуально.

Участники инициативы также достигли договоренностей по вопросу "чистой экономики", в рамках которых они намерены "активно добиваться достижения общих целей" в вопросе борьбы с климатическими изменениями, а также "предпринимать шаги по достижению нулевых выбросов". Стороны договорились "сотрудничать с целью увеличения справедливости, инклюзивности, прозрачности" своих экономик ради "улучшения условий торговли и инвестиций" в Индо-Тихоокеанском регионе. Участники встречи также договорились о создании Совета и Объединенной комиссии IPEF, которые будут проводить ежегодные встречи.

Весной 2022 года американский лидер Джо Байден объявил о запуске Индо-Тихоокеанской экономической инициативы. Ее участницами являются 14 экономик, помимо США среди них в том числе Австралия, Вьетнам, Индия, Южная Корея, Япония. Китая в их числе нет. Как отмечали эксперты, Вашингтон надеется убедить страны региона в том, что IPEF может быть альтернативой активному развитию экономических связей с Пекином. 

Теги:
СШАСаммит АТЭС
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