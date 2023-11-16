РЖД указали на сложности с закупкой защиты от БПЛА

Первый замначальника управления транспортной безопасности РЖД Иван Автаев сообщил, что действующим законодательством "Российские железные дороги" не уполномочены выступать в качестве приобретателя специальных технических средств противодействия беспилотным воздушным судам

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) самостоятельно закупили средства борьбы с беспилотниками для передачи транспортной полиции на фоне отсутствия регулирования в этой сфере, сообщил первый замначальника управления транспортной безопасности РЖД Иван Автаев, выступая на форуме "Транспорт России".

По его словам, действующим законодательством РЖД не уполномочены выступать в качестве приобретателя специальных технических средств противодействия беспилотным воздушным судам (БВС). Более того, сотрудники подразделения транспортной безопасности, обеспечивающие защиту значительного количества объектов компании, так и не наделены правом применения специальных средств борьбы с БВС.

"Исключительно в целях сохранения жизни и здоровья граждан нашей страны мы решили закупить переносные комплекты обнаружения беспилотных воздушных судов и средств противодействия им для последующей передачи подразделениям транспортной полиции, которые наряду с работниками ведомственной охраны обеспечивают защиту с массовым пребыванием людей", - рассказал Автаев.

В апреле 2023 года РЖД направили в Госдуму предложения о предоставлении работникам подразделения транспортной безопасности соответствующих полномочий. "Проведен ряд совещаний, в том числе с участием депутатов Госдумы. Однако нужных изменений в законодательство до настоящего времени не внесено", - отметил Автаев.

Росжелдор в свою очередь направил компании позицию Минобороны с предложением организовать защиту объектов транспортной инфраструктуры от БВС силами собственников, а также проинформировал об имеющихся на рынке предложениях по оснащению объектов транспортной инфраструктуры средствами защиты от БВС.

В то же время РЖД крайне настораживает появление практики привлечения должностных лиц, осуществляющих закупки средств борьбы с БВС, к уголовной ответственности за закупку неэффективных средств борьбы с беспилотниками. "В этой связи мы хотели бы получать от государственных органов не обзоры рынка производителей специальных средств, а установленную в соответствии с законодательством конкретную номенклатуру изделий, гарантировано защищающую наши объекты от применяемых в настоящее время беспилотных воздушных судов", - заключил Автаев.