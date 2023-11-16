Москва гарантирует банкам 95% возврата заемных средств под киносъемки

Мера должна поддержать небольшие студии, которым сложно привлечь средства для финансирования съемочного процесса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Москва гарантирует банкам 95-процентный возврат заемных средств, взятых на киносъемки под залог интеллектуальных прав, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин на сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

"Мы запустили проект, по которому Москва дает гарантию банку на 95% то, что если вы не вернете, то мы городом финансируем возврат этих средств банку под залог интеллектуальных прав", - сказал он.

По его словам, это пилотный проект, который был запущен с 2023 года. Мера должна поддержать небольшие студии, которым сложно привлечь средства для финансирования съемочного процесса.

Кроме того, снижается стоимость ставки у банков для займов под эти цели. "Первый кредит в размере порядка 50 млн рублей под залог интеллектуальных прав с помощью этого проекта уже выдан одной из кинокомпаний", - добавил Фурсин.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.