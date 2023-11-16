США расширили санкции против России

В санкционный список внесли, в частности, компании "АБС Электротехника", "Эссет Автоматизация", "Эссет Электро"

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США внесло несколько российских компаний в санкционный список по России. Об этом говорится в заявлении Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Как следует из документа, в санкционный список внесены компании "АБС Электротехника", "Эссет Автоматизация", "Эссет Электро", "Доминион Никольский", "Доминион Тверская-Ярославская", "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством".

Кроме того, в список включены "АБС ЗЭиМ Автоматизация", "Мосэн эссет менеджмент", "ВНИИР Гидроэлектроавтоматика", "ВНИИР Промэлектро" и "ВНИИР-Трансстрой". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Американские власти внесли в санкционный список зарегистрированную в ОАЭ судоходную компанию Kazan Shipping Incorporated, а также зарегистрированные в Либерии Progress Shipping Company Limited и Gallion Navigation Incorporated. Кроме того, действие рестрикций распространяется на связанные с перечисленными компаниями нефтяные танкеры Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century. Все три судна зарегистрированы под флагом Либерии. Как утверждается в заявлении Госдепартамента, судоходные компании и связанные с ними суда внесены в санкционный список за "перевозку российской нефти, проданной по цене выше установленного потолка".

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.

Как сообщил 13 октября 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья за счет использования механизма предельной цены. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул 12 октября минувшего года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из России он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Кроме того, Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.

В новость внесена правка (18:42 мск) - передается с исправлением количества организаций.