16 ноября, 15:45,
обновлено 16 ноября, 16:25

США ввели санкции против лиц и организаций с Западных Балкан из-за якобы связей с РФ

Здание Госдепартамента США. AP Photo/ Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США
© AP Photo/ Luis M. Alvarez

В частности, Минфин США включил в санкционный список восемь физических лиц и шесть организаций из Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли в санкционный список физических лиц и организации с Западных Балкан из-за якобы их связей с Россией. Об этом сообщается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Сегодня Госдепартамент США включил в перечень 2 физических и 12 юридических лиц из стран Западных Балкан, связанных с пагубным влиянием России в регионе и коррупцией, на которой оно держится", - утверждается в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепа.

Под санкции подпали двое граждан Сербии. Политик Миша Вацич, как утверждает Госдеп, принимал участие в референдумах о присоединении к России новых территорий в 2022 году. Бывший государственный служащий Ненад Попович и связанные с ним компании были внесены в санкционный список за якобы тесные связи с Москвой, а также использование коррупционных схем для накопления состояния.

Минфин США также включил в санкционный список, помимо упомянутых граждан Сербии, восемь физических лиц и шесть организаций из Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии, "которые непосредственно способствуют российскому влиянию и чья коррупционная деятельность получает преимущества от российского влияния", говорится в документе.

Согласно документам американского министерства финансов, в санкционные списки попали северомакедонские консалтинговые и маркетинговые компании Bet City International, Kamchev Konsalting, Orka Fajnans, Orka Holding AD, Sistina Lajf Sentar и связанные с ними физические лица, а также компания Nzinjering-BN Bijeljina из Боснии и Герцеговины. Госдеп отмечает, что они "препятствуют проведению важнейших реформ и прогрессу на пути вступления в Евросоюз" соответствующих стран. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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