Эксперт назвал маловероятным крах российского рынка алмазов

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко отметил, что возможен краткосрочный рост цен

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Обсуждаемые Западом санкции против российских алмазов могут повлиять на глобальный рынок этих драгоценных камней, однако крах российского рынка маловероятен. Таким мнением с ТАСС поделился доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко, не исключив при этом краткосрочного роста цен на драгоценные камни.

"Хотя введение санкций может значительно повлиять на глобальный рынок алмазов, крах рынка алмазов России маловероятен, учитывая его значительную долю на мировом рынке (до 1/3 глобального предложения). Россия, как крупнейший поставщик алмазов, предпримет и уже предпринимает необходимые усилия для смягчения последствий санкций", - сказал эксперт.

По его словам, это может быть как поиск новых рынков сбыта в странах Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, так и методов обхода санкций, например посреднические схемы.

По мнению Гордиенко, также стоит отметить и сложность реализации санкций - имеются существенные технические трудности в определении происхождения ограненных бриллиантов.

Агентство Bloomberg 15 ноября сообщило со ссылкой на полученные им документы ЕК, что ЕС в рамках 12-го пакета санкций хочет в том числе наложить запрет на алмазы из РФ с 1 января 2024 года. Евросоюз также добавит поэтапное введение запрета на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах.

Вероятность краткосрочного роста цен на алмазы

"В краткосрочной перспективе возможен ажиотажный шоковый спрос, который может привести к временному резкому повышению цен", - отметил Гордиенко, указав при этом, что в долгосрочной же перспективе цены стабилизируются. По словам эксперта, есть вероятность снижения за счет перехода на синтетические камни, а также общего сокращения спроса.

Если учесть ожидаемый краткосрочный рост цен, покупка алмазов в ближайшее время может быть выгодной, считает эксперт. Но это будет крайне рискованная инвестиция, поскольку объективно спрогнозировать ценовую динамику крайне сложно. Приобретение целесообразно, если оно уже давно планировалось, но при этом спрос так и не был реализован, предупреждает Гордиенко.

"Цены на алмазы могут показать краткосрочное повышение, но долгосрочные перспективы остаются в целом неопределенными", - указал он. Время для покупки алмазов зависит от индивидуальных инвестиционных стратегий и уровня риска, который готов принять инвестор, заключил Гордиенко.