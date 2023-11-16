В Китае в мае 2024 года планируют открыть площадку с подмосковными товарами

Площадь постоянного шоурума составит 5 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Постоянный шоурум площадью около 5 тыс. кв. м, в котором будут представлены товары подмосковного производства, планируют открыть в Китае в мае следующего года. Об этом сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Сейчас мы активно продвигаем концепцию развития шоурумов подмосковных товаров в Китае. Уже в мае 2024 года мы планируем открыть постоянный шоурум площадью 5 тыс. кв. м в городе Шэньян", - написала она в своем Telegram-канале.

Также она сообщила, что в декабре в Шэньяне появится временный шоурум, его площадь составит около 800 кв. м.

Зампред рассказала, что накануне власти Московской области и региональные экспортеры провели встречу с представителями китайского бизнеса. Целью мероприятия стало развитие экономических отношений между КНР и Подмосковьем.

По словам Зиновьевой, в настоящее время в Московской области также ведется работа по подготовке сервиса для экспортеров, ориентированных на Китай.