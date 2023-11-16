Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов снизились на 0,44-0,81%

Лидерами роста на фондовом рынке снова оказались акции ДЭК

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг нес умеренные потери, индекс Мосбиржи колебался у отметки 3200 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,81%, до 3 189,08 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,44%, до 1 129,22 пункта. Курс юаня понизился на 0,057%, до 12,26 рубля, доллар - на 0,43%, до 89,00 рубля, евро - на 0,25%, до 96,98 рубля.

Обороты торгов на российском рынке были невысокими, что может быть связано с приближением выходных, предположил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

К тому же покупатели на мировых рынках быстро переварили позитив от замедления индекса потребительских цен (ИПЦ) в США и сделали паузу, а цены на нефть продолжили буксовать у $80 за баррель Brent, добавил эксперт. "То, что "черному золоту" не помогает даже сильный спад глобального доллара, указывает на серьезные опасения за спрос. Скачок запасов в США, зафиксированный статистикой за минувшую неделю, ухудшил сентимент нефтяного рынка", - пояснил Бахтин.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке в четверг снова оказались акции ДЭК (+14,8%) - возможно, в ожидании инвестиций в дальневосточную энергосистему, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Лидерами понижения без новостей оказались депозитарные расписки холдинга ЕМС (-2,9%).

Прогноз на 17 ноября

Чаще всего по пятницам инвесторы предпочитают фиксировать прибыль либо переносить покупки на начало следующей недели из опасения реализации какого-либо значимого негатива в выходные, напомнили в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 17 ноября - 3150-3275 пунктов, по курсу рубля к доллару - 88,5-91,5 рубля.

Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи проторгуется в коридоре 3150-3250 пунктов, пара доллар/рубль может двигаться в диапазоне 88,5-90 рублей, евро/ рубль - в коридоре 96-98 рублей, пара юань/рубль - в интервале 12,1-12,5 рубля.

Завтра будет известна информация о темпах роста потребительских цен в еврозоне, в США выйдут данные по новостройкам. Из корпоративных событий пятницы можно отметить собрание акционеров TCS Group, в повестке вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций. В этот же день Qiwi опубликует финансовую отчетность по МСФО за третий квартал 2023 года, а совет директоров "Татнефти" рассмотрит вопрос дивидендов.