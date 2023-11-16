16 ноября, 16:40

В Карелии бюджет фонда ОМС в 2024 году увеличат до 17,6 млрд рублей

Дополнительные средства республика получит за счет введения специального коэффициента доступности медпомощи, который учитывает плотность населения региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли в первом чтении проект бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) республики на 2024 год, запланировав увеличение его расходной и доходной частей на 2,2 млрд рублей, или на 13,9% по сравнению с бюджетом 2023 года в первой редакции, сообщил журналистам спикер парламента Элиссан Шандалович.

"То, что сегодня мы приняли бюджет [карельского ТФОМС] в увеличенном объеме на 2,2 млрд рублей - это тоже такое знаковое событие для республики <...>. Я уверен, что в следующем году средства ОМС позволят в полном объеме организовать оказание помощи населению", - сказал спикер парламента.

Прогнозируемые доходная и расходная части бюджета карельского ТФОМС составляют около 17,6 млрд рублей. Они выше показателей бюджета 2023 года в первой редакции (15,4 млрд рублей) на 13,9%. Дополнительные средства республика получит за счет введения специального коэффициента доступности медпомощи, который учитывает плотность населения региона. Такого решения удалось добиться благодаря совместной работе властей Карелии с федеральным центром и другими регионами. С 2024 года коэффициент будет применяться при расчете федерального финансирования территориальных программ ОМС.

"Можем констатировать, что консолидированная работа всех ветвей власти <...> оказалась успешной. Нас услышали", - прокомментировал законопроект председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец. Проект закона в первом чтении поддержали 30 депутатов, голосов против не было. Срок внесения поправок установлен до 30 ноября.

Кроме того, на заседании парламентарии приняли в первом чтении бюджет республики с профицитом в 1,7 млрд рублей. Его прогнозируемые доходы составляют 68,7 млрд рублей, а расходы - 67 млрд рублей. Проект закона в первом чтении поддержали 27 депутатов, против выступили 5.

В последний раз бюджет республики с профицитом принимали на 2022 год. На 2023 год главный финансовый документ принимался уже с дефицитом, который в первой редакции составил 3,8 млрд рублей. 

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