16 ноября, 16:57

Мeta и TikTok оспорили нормы конкуренции на цифровом рынке ЕС

В обращении компаний содержится просьба разъяснить конкретные пункты закона, касающиеся признания Messenger и Marketplace гейткиперами в соответствии с DMA

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Корпорация Meta (признана в РФ экстремистской) и социальная сеть TikTok оспорили нормы конкуренции на цифровом рынке, принятые в рамках Акта ЕС по цифровым рынкам (DMA EU). Об этом говорится в пресс-релизе TikTok, и это сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Meta.

"Сегодня мы обжалуем решение Европейской комиссии признать TikTok гейткипером [тем, кто контролирует поток новостей, может изменять, расширять, повторять, изымать информацию] в соответствии с новым Актом ЕС по цифровым рынкам. Мы полностью поддерживаем принципы DMA, которые направлены на то, чтобы дать претендентам возможность лучше конкурировать с действующими игроками. <...> Наша платформа, которая работает в Европе чуть более пяти лет, далека от того, чтобы быть гейткипером, и, возможно, является наиболее эффективным соперником для более укоренившихся платформенных компаний", - говорится в заявлении TikTok.

"В этом обращении содержится просьба разъяснить конкретные пункты закона, касающиеся признания Messenger и Marketplace [гейткиперами] в соответствии с DMA. <...> Это не меняет и не умаляет нашей твердой приверженности соблюдать DMA, и мы будем продолжать конструктивно работать с Еврокомиссией", - приводит агентство Reuters слова представителя Meta.

Акт ЕС по цифровым рынкам (DMA EU) - свод норм, регулирующих различные аспекты работы цифровых компаний на территории Евросоюза, включая правила конкуренции. 

© Информационное агентство ТАСС
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