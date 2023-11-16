Парламент Болгарии скорректировал закон о таксе на транзит российского газа

Закон, в соответствии с которым ввели тариф в размере около €10 в пересчете за МВт·ч на газ, поступающий через газопровод "Турецкий поток", поставил на грань банкротства болгарскую государственную компанию "Булгартрансгаз"

СОФИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания Болгарии приняли решение внести поправку в закон о дополнительной таксе на транзит российского газа через территорию страны. Оказалось, что закон, в соответствии с которым был введен тариф в 20 левов (около €10) в пересчете за МВт·ч на газ, поступающий через газопровод "Турецкий поток", поставил на грань банкротства болгарскую государственную компанию "Булгартрансгаз".

В ходе заседания, трансляция которого велась на сайте парламента, выяснилось, что "Булгартрансгаз" должен за месяц, что действует принятый закон, внести около 250 млн левов (около €125 млн) в бюджет за прокачку газа. После чего депутаты решили, что "энергетический вклад" должен оплачивать не оператор газопровода, а компания, которая пользуется услугами по транзиту, но солидный долг за болгарской компанией остался.

Болгарские депутаты так и не смогли разобраться с механизмом получения тарифа за российский газ, так как его введение противоречит долгосрочному международному договору, который ранее был заключен с "Газпромом" за транзит газа через территорию страны.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) в пересчете за МВт·ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. Уже 17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором указывалось на то, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии, а также "угрожает безопасности энергоснабжения" двух стран.

"Еще месяц назад предупредил, что новый энергетический взнос создаст проблемы для компании "Булгартрансгаз" и вызовет сильную отрицательную реакцию в Европе, но правящие партии шумно отклонили мой протест. Только сегодня они начали осознавать размер ущерба от своих действий", - прокомментировал решение парламента перед журналистами президент Румен Радев.

Премьер Николай Денков ранее утверждал, что такса на газ поможет создать "истинную конкуренцию между трубопроводным и сжиженным газом, от которой бы выиграла вся Европа", и выразил уверенность, что банкротство "Булгартрансгазу" не грозит, ведь плата за транзит, по его словам, касается только "Газпрома", а не конечных получателей и болгарской компании.