16 ноября, 17:26
Саммит АТЭС

США намерены использовать формат АТЭС в сотрудничестве с другими партнерами

Как заявили в Белом доме, "АТЭС - очень амбициозный формат, который позволяет достигать результатов по острейшим проблемам в рекордные сроки"

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Формат АТЭС может быть интегрирован Соединенными Штатами в модели сотрудничества с партнерами в других регионах. Об этом на онлайн-брифинге заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности, американский шерпа в Группе двадцати и Группе семи Майкл Пайл.

"Я думаю, что АТЭС - очень амбициозный формат, который позволяет достигать результатов по острейшим проблемам в рекордные сроки. Если посмотреть на Великобританию и других партнеров, то можно с уверенностью сказать, что такой подход к решению наиболее актуальных и острых вопросов мировой экономики в настоящее время - это путь, которым президент [США Джо Байден] и другие лидеры хотят продвигать глобальные экономические дискуссии", - сказал Пайл, курирующий вопросы мировой экономики.

По его словам, в центре внимания участников саммита АТЭС в Сан-Франциско находятся такие вопросы, как устойчивость цепочек поставок, переход к чистой энергетике, решение проблем коррупции и справедливости налогообложения и создания равных условий в мировой экономике. "Я ожидаю, что мы в короткие сроки достигнем результатов по этим темам, и думаю, что мы видим эти же вопросы на переднем плане обсуждений с другими партнерами", - заключил Пайл. 

Теги:
СШАВеликобританияСаммит АТЭС
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