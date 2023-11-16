16 ноября, 17:24

Проект электронной очереди для коридора Север - Юг могут запустить в 2024 году

Как сообщили в Минцифры Республики Дагестан, сервис можно будет выстроить на базе логистических центров

КАСПИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Минцифры Республики Дагестан планирует запустить в 2024 году пилотный проект по созданию электронной очереди для проезда грузового транспорта по транспортному коридору Север - Юг. Об этом сообщил ТАСС на Каспийском цифровом форуме министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов.

"Есть предложение создать электронную очередь для грузового транспорта, которые будут следовать по транспортному коридору Север - Юг, по аналогии с электронными очередями - как в поликлиниках или МФЦ", - сказал министр.

Он отметил, что сервис можно будет выстроить на базе логистических центров.

По словам Гамзатова, пилотный проект планируется запустить в 2024 году.

Соглашение о международном транспортном коридоре Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в Санкт-Петербурге 12 сентября 2000 года. К маю 2002 года оно было ратифицировано всеми участниками и вступило в силу. Позже к соглашению присоединились Белоруссия, Казахстан, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария, Киргизия и Турция.

О форуме

Каспийский цифровой форум проводится при поддержке Минцифры России и правительства Дагестана.

Информационным партнером форума выступает проект ТАСС "Это Кавказ". 

Теги:
РоссияДагестан
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