16 ноября, 17:27
Саммит АТЭС

Байден одобрил соглашение США по атомной энергетике с Филиппинами

Как ожидается, торжественная церемония подписания договоренности пройдет на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден одобрил заключение с Филиппинами двустороннего соглашения по ядерной энергетике. Подписанный Байденом меморандум соответствующего содержания, направленный госсекретарю США Энтони Блинкену и американскому министру энергетики Дженнифер Грэнхолм, распространила пресс-служба Белого дома.

В документе отмечается, что, по мнению американского лидера, заключение Вашингтоном данной договоренности с Манилой не несет рисков "обороне и безопасности". В связи с этим администрации США отдано распоряжение готовиться к реализации соглашения.

Как ожидается, торжественная церемония подписания договоренности пройдет в ближайшие часы на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния) с участием Блинкена.

По информации Филиппинского агентства новостей, соглашение позволит Филиппинам использовать американские ядерные технологии в целях обеспечения собственной энергетической безопасности и борьбы с изменением климата. Его положения заложат правовую основу, которая позволит Вашингтону передать Маниле ядерное топливо, а также реакторы и необходимое оборудование. Ранее американские компании NuScale Power и Ultra Safe Nuclear Corporation заявили о намерениях построить объекты ядерной энергетики на Филиппинах на основе малых и микромодульных реакторов.

Международные соглашения о сотрудничестве в области мирного атома в США именуют "соглашениями 1, 2, 3" - по соответствующему разделу ("Сотрудничество с другими странами") американского закона 1954 года о ядерной энергии. В Конгрессе США их утверждение проходит по упрощенной процедуре. Соглашения автоматически вступают в силу через 90 дней "непрерывной работы сессии" Конгресса, если против них не возникает возражений. Указанный срок - это, как правило, от четырех до шести календарных месяцев. При желании блокировать документ и Палата представителей, и Сенат Конгресса США должны принять специальную резолюцию. 

Теги:
СШАФилиппиныСаммит АТЭСБайден, ДжоБлинкен, Энтони
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