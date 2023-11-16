16 ноября, 18:03
Международная выставка-форум "Россия"

Эксперт: строительство желдороги в Китай позволит решить инфраструктурные проблемы Сибири

Как заявил председатель исполкома межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников, сейчас у регионов СФО существуют проблемы с вывозом своей продукции

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Строительство Северно-Сибирской железной дороги с выходом через регионы Сибири в Китай позволит решить инфраструктурные проблемы регионов Сибири с экспортом своей продукции. Это мнение высказал журналистам на выставке-форуме "Россия" председатель исполкома межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) Геннадий Гусельников.

В рамках дня Сибирского федерального округа на форуме состоялось заседание общего собрания членов МАСС, в котором приняли участия главы сибирских регионов.

"Мы сегодня обсуждали вопрос строительства двух коридоров - Северо-Сибирской железной дороги, которую нам хочется вывести непосредственно в Урумчи (Китай), через территорию сибирских регионов, и дорогу из Красноярска в Туву, через границу Монголии и далее в Китай. Любая из дорог или обе вместе решают полностью проблемы Сибири, попавшей в инфраструктурный капкан", - сказал Гусельников. Он отметил, что сейчас у регионов СФО существуют проблемы с вывозом своей продукции из-за инфраструктурных ограничений Транссиба, отсутствием железной дороги на юге макрорегиона и "тяжелой тарифной политикой с Казахстаном".

По его словам, проблемой при строительстве одной или двух этих дорог является их высокая стоимость. Предпроектные работы по строительству Северо-Сибирской железной дороги должны быть завершены к концу 2024 года, сообщил председатель исполкома МАСС. "Мы выстраиваем конструкцию, что одна из дорог будет выбрана, но вторая дорога, в минимальном наборе, должна быть построена и они должны быть соединены вместе", - добавил Гусельников, отметив, что это принесет синергетический эффект.

Также Гусельников заявил, что достройка дороги Кызыл - Курагино позволит реализовать Туве свой транзитный потенциал. "Для Тувы транспортный коридор поможет решить [такие вопросы]: появление новых рабочих мест, а если будут организованы перевалочные станции, то [появятся] налоговые отчисления от объема работ. В целом, мы сможем свои грузы направлять в одном и в другом направлении", - в свою очередь сообщил журналистам главы Тувы Владислав Ховалыг.

О проектах

Проект СевСиба появился в 50-е годы прошлого века. В 1980-е годы предполагалось, что железнодорожная магистраль пройдет через Нижневартовск (ХМАО) - Белый Яр (Томская область) - Лесосибирск - Карабулу (оба - Красноярский край) - Усть-Илимск (Иркутская область).

Строительство первой для Тувы железной дороги, которая позволит осуществлять полноценную разработку Элегестского угольного месторождения - один из основных транспортных проектов в регионе. Изначально планировалось проложить пути через Кызыл (Тува) - Курагино (Красноярский край) к Транссибу, однако в 2022 году было принято решение провести железную дорогу к границе с Монголией.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
КазахстанРоссияКитайМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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