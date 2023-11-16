Кабмин заявил, что цены на топливо в мелком опте снижаются в большинстве регионов

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе мониторить ситуацию с ценами на топливо в отдельных регионах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Цены на бензин и дизельное топливо в мелком опте продолжают снижаться в большинстве российских регионов. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе мониторить ситуацию с ценами на топливо в отдельных регионах, отмечает пресс-служба кабмина.

"Представители Минэнерго и Минсельхоза отметили стабилизацию цен на топливо в стране и отсутствие его дефицита. В большей части регионов продолжается плановое снижение цен на бензин и дизельное топливо в мелкооптовом сегменте в соответствии с биржевой динамикой", - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие руководство нефтяных компаний, представители Минэнерго, Минфина, ФАС, Минсельхоза и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

С 21 сентября 2023 г. правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка.

О мерах по регулированию рынка топлива

6 октября кабмин утвердил ряд системных мер для регулирования топливного рынка. Было решено внести поправки в Налоговый кодекс РФ и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября. Также РФ сняла ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива.

Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта объявлено о введении заградительной пошлины на нефтепродукты в 50 тыс. руб. за тонну.

Кроме того, повышены требования к продаже нефтяниками бензина 5-го класса на биржевых торгах с 13% до 15% от общего объема производства, дизеля - с 9,5% до 12,5%.