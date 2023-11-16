Калининград улучшил результат 2022 года по сбору картофеля на 5,5 тыс. тонн

Всего в регионе аграрии собрали около 133 тыс. тонн картофеля

КАЛИНИНГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Урожай картофеля в Калининградской области в 2023 году превысил показатель 2022 года на 5,5 тыс. тонн и достиг 133 тыс. тонн. Регион полностью обеспечил собственные потребности в этом продукте, сообщается в официальном Telegram-канале областного министерства сельского хозяйства.

"Несмотря на опасения из-за весенней засухи, картофелем жители региона будут полностью обеспечены. Этой осенью калининградские аграрии собрали около 133 тыс. тонн картофеля с полей области, что на 5,5 тыс. тонн больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Показатели средней урожайности картофеля в регионе составили 291 ц с га. Это на 7 ц выше прошлогоднего показателя.

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что в этом году наряду с внедрением высокопродуктивных сортов и интенсивных технологий выращивания картофеля в области были увеличены площади под картофель. "В 2022 году было засеяно 2,28 тыс. га под картофель, в 2023 - уже 2, 8 тыс. га", - сообщил представитель ведомства.

В апреле и мае текущего года в Калининградской области специалисты зафиксировали рекордно малое количество осадков за прошедшие 50-60 лет. В мае выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы. Из-за почвенной засухи и угрозы гибели посевов в июне в области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Засуха снизила показатели урожайности по некоторым культурам по сравнению с 2022 годом на 10-20%. Ущерб от засухи оценили в 322,83 млн рублей.

Наибольшие потери были отмечены по зерновым и зернобобовым культурам, но по прогнозам властей, даже с учетом потерь урожай 2023 года в регионе по этим культурам будет профицитным и полностью покроет внутриобластную потребность.

По сбору овощей и картофеля прогнозировалось небольшое снижение показателей по сравнению с 2022 годом. Областной Минсельхоз, прогнозировал валовой сбор по овощным культурам - 58 тыс. тонн (86% от плана), по картофелю - 123 тыс. тонн.