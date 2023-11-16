Госдеп продолжает утверждать, что потолок цен на российскую нефть эффективен

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт напомнил, что Вашингтон ранее включил в санкционный список три судоходные компании, которые якобы причастны к обходу санкций

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент продолжает утверждать, что введенные Западом и его союзниками ограничения цен на российскую нефть эффективны. С таким заявлением выступил на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

"Власти США совместно с нашими партнерами по коалиции по ограничению цен абсолютно привержены соблюдению ценового потолка и делают все, чтобы сократить доходы России от продажи энергоресурсов. <...> Эта политика работает", - сказал он. Пайатт напомнил, что Министерство финансов США ранее включило в санкционный список три судоходные компании, которые якобы причастны к обходу санкций.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.

Как сообщил 13 октября 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья за счет использования механизма предельной цены. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул 12 октября минувшего года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из России он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Кроме того, Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.