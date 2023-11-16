Цифровой Пушкин и этика. Эксперты заглянули в будущее искусственного интеллекта

Участники Форума этики в сфере искусственного интеллекта "Поколение GPT. Красные линИИ" считают, что взрывное развитие нейросетей, несет человечеству в том числе ряд угроз и заставляет задуматься об этике применения ИИ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Взрывное развитие нейросетей, помимо очевидных плюсов, несет человечеству ряд угроз и заставляет задуматься об этике применения искусственного интеллекта, считают участники прошедшего в пресс-центре ТАСС Форума этики в сфере искусственного интеллекта "Поколение GPT. Красные линИИ". В то же время эксперты по-разному оценили опасность применения ИИ в творчестве и попыток создания цифровой копии сознания.

"Главная опасность в том, что поступательная алгоритмизация производственных процессов в самых разных сферах, включая медицину, среднее и высшее образование, культуру, науку, приводит к подмене реального творчества выполнением стандартных протоколов с последующей строгой и детально регламентируемой отчетностью", - заявил директор центра "Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам" факультета права ВШЭ Михаил Федотов.

Такой подход, по его мнению, может подорвать стремление к творчеству: люди будут нацелены не на реальный результат, а на выполнение стандартных протоколов.

"Что мы видим? С одной стороны, алгоритмизацию человека, с другой стороны, творчество подменяется имитацией творчества, врачевание - здравоохранением, наука - наукометрией. Культура подменяется статистикой посадочных мест в театрах и человекопосещений в музеях. Мы достигаем совершенно не тех целей, которые стоят перед обществом и цивилизацией", - пояснил Федотов, выступая на форуме.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обратил внимание на то, что искусственному интеллекту при всех его успехах не удалось создать произведений уровня лучших поэтов и художников. "Для человеческой культуры чрезвычайно важна такая категория, как удивление или изумление. Это то, что для искусственного интеллекта закрыто сейчас и, наверное, будет закрыто всегда", - считает он.

Так Легойда прокомментировал, в частности, перспективу создания цифровых копий известных исторических личностей. Он привел в пример фильм о художнике, который создавал картины и выдавал их за работы известных мастеров, имитируя их стиль. "Рембрандт никогда бы не повторился", - заметил он.

Цифровая копия Пушкина

Представитель православной церкви скептически отозвался о возможности создания полноценной цифровой копии человеческого сознания. "Цифровой Пушкин - это не Пушкин", - считает Легойда.

В то же время глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов высказал опасения по поводу такого аспекта этого направления, как развитие идеи "цифрового бессмертия".

"Смерть - это не только физический процесс, но и часть духовного пути. Сохранение сознания после смерти может вызвать сомнение в том, каким образом происходит духовный переход в загробный мир. Развитие идеи цифрового бессмертия способно привести к дискредитации и трансформации сложившейся системы традиционных духовно-нравственных ценностей", - отметил спикер.

Он добавил, что внедрение понятия "цифровое бессмертие" существенно изменит понимание смерти как окончания жизни, изменит ценностные представления о цифровой и реальной жизни, о целях и смысле земной жизни человека, нарушит традиционные ценности, связанные с прощанием с умершими и воспоминаниями о нем. С этической точки зрения важно, в чьих руках окажется технология "цифрового бессмертия", как будут соблюдаться конфиденциальность, границы, которые сам человек хотел бы установить после своей смерти, отметил Крганов.

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов со своей стороны высказал мнение, что опасаться цифровых копий сознания пока рано: если такое и станет возможным, то это будет очевидно еще за несколько лет до появления подобной технологии. "В ближайшие лет 50 я не вижу, чтобы такая возможность была", - сказал он в ходе дискуссии.

Легойда упомянул и о таком аспекте, как антропоморфизм нейросетей. По его мнению, лишь неквалифицированные психологи и коучи, работающие по стандартным алгоритмам, могут опасаться конкуренции со стороны "очеловеченного" искусственного интеллекта. Он отметил, что христианская пастырская практика предполагает как раз отказ от алгоритмов и индивидуальные ответы на одинаковые вопросы.

О форуме

Форум этики в сфере искусственного интеллекта "Поколение GPT. Красные линИИ" прошел на площадке ТАСС 16 ноября при поддержке администрации президента РФ, Минэкономразвития России, а также комиссии по этике в сфере искусственного интеллекта. Как сообщают организаторы, на форуме выступили около 60 профильных российских и зарубежных спикеров, на площадке ТАСС собрались более 300 экспертов в области ИИ, а более 3 000 участников присоединились к онлайн-трансляции.

Программа форума включала круглый стол по теме межкультурного взгляда на глобальные вызовы развития данной сферы, несколько сессий по двум трекам и стратегическую сессию, где был сформирован перечень инициатив по вопросам развития этики ИИ для включения в обновленную Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года и в Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта.

В ходе форума прошла церемония присоединения к Кодексу этики около 20 новых организаций. Кодекс приняли несколько вузов, среди которых Российский государственный аграрный университет - МСХА им. Тимирязева и Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова, а также Российская государственная библиотека, главный информационно-вычислительный центр Минкультуры РФ, Росгранстрой, компания "Газпромтранс" и другие организации.

Кодекс этики в сфере ИИ, устанавливающий общие этические принципы и стандарты поведения в этой области, был подписан 26 октября 2021 года правительством РФ, несколькими компаниями и научно-исследовательскими организациями. Крупнейшие российские компании, вузы и НИИ, в том числе МФТИ, Сбербанк, "Яндекс", МТС, "Ростелеком", РФПИ и "Газпром нефть", присоединились к кодексу в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" в октябре 2021 года.