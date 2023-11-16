16 ноября, 18:17

В Дагестане к 2027 году намерены построить крупнейший в СКФО центр обработки данных

Сумма инвестиций в проект составит свыше 5 млрд рублей

КАСПИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Центр обработки данных (ЦОД), который станет крупнейшим на территории Северо-Кавказского федерального округа, построят на территории Республики Дагестан к 2027 году. Размер инвестиций в проект составит более 5 млрд рублей, сообщил ТАСС министр цифрового развития республики Юрий Гамзатов в кулуарах "Каспийского цифрового форума".

"Сегодня было подписано соглашение он намерениях по строительству центра обработки данных. Он будет крупнейшим на территории СКФО", - сказал Гамзатов.

Он пояснил, что строительство ЦОДа будет проходить в два этапа, на первом этапе инвестируют более 3 млрд рублей. "В общей сложности в его реализацию будет вложено более 5 млрд рублей. Это будут вложения частных инвесторов. Строительство будет идти до 2027 года", - добавил министр.

Гамзатов также сообщил, что строительством будут заниматься правительство Дагестана, региональная сеть центров обработки данных Key Point Group и производитель оптического оборудования "Неорос". "Центр будет предоставлять услуги хостинга, где в том числе можно будет хранить базы данных как государственных, так и коммерческих организаций", - заключил Гамзатов.

Форум проводится при поддержке Минцифры России и правительства Дагестана. Информационным партнером форума выступает проект ТАСС "Это Кавказ". 

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