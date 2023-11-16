Guardian: ЕС может ввести санкции против "Альфастрахования" и сына Медведева

Как сообщила газета, также рестрикции могут быть распространены на председателя фонда поддержки участников российской спецоперации на Украине "Защитники Отечества" Анну Цивилеву

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций может ввести ограничительные меры в отношении "Альфастрахования" и сына зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Ильи. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

По их данным, также рестрикции могут быть распространены на председателя фонда поддержки участников российской спецоперации на Украине "Защитники Отечества" Анну Цивилеву. Всего Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести санкции против 47 физических лиц. Издание отметило, что эти меры должны быть одобрены на встрече лидеров стран ЕС в декабре.

Кроме того, согласно The Guardian, ЕК рассматривает возможность введения запрета на продажу подержанных танкеров в РФ. Также в черный список могут попасть оборонные предприятия, IT-компании, работники избирательных комиссий в новых российских регионах, частные военные компании, патриотические организации и ряд белорусских чиновников. Газета добавила, что санкции могут быть введены в отношении Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина и навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Ранее ЕК предложила включить в очередной пакет антироссийских санкций запрет на алмазы из РФ с 1 января 2024 года. ЕС также добавит поэтапное введение запрета на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах.